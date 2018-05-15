 بالفيديو والصور..سائحة أمريكية تعرضت للاغتصاب على يد مرشد سياحي بطنجة ﻿
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بالفيديو والصور..سائحة أمريكية تعرضت للاغتصاب على يد مرشد سياحي بطنجة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 01:14 بالفيديو والصور..سائحة أمريكية تعرضت للاغتصاب على يد مرشد سياحي بطنجة | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور..سائحة أمريكية تعرضت للاغتصاب على يد مرشد سياحي بطنجة
قامت الشرطة الإسبانية، مؤخرا بفتح تحقيق، بخصوص إدعاءات طالبة أمريكية، تتهم مرشدا سياحيا إسبانيا، بالتورط في اغتصابها، خلال رحلتها إلى المغرب وبالتحديد بمدينة طنجة في نونبر 2103.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة الإسبانية، مؤخرا بفتح تحقيق، بخصوص إدعاءات طالبة أمريكية، تتهم مرشدا سياحيا إسبانيا، بالتورط في اغتصابها، خلال رحلتها إلى المغرب وبالتحديد بمدينة طنجة في نونبر 2103.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن الطالبة الأمريكية، ظهرت بقنوات أمريكية، وكشفت عن معطيات خطيرة، خاصة بتعرضها للاغتصاب بالبرتغال وإسبانيا والمغرب على يد مرشد سياحي يملك شركة سياحية بإشبيلية.

وأشارت المصادر ذاتها أن الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 19 سنة، قالت إن المرشد السياحي، قام بتخذيرها ومارس عليها الجنس داخل فندق بمدينة طنجة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة الإسبانية أمريكية طالبة الاغتصاب

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