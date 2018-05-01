 و أخيرا..رونار يحسم في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا ﻿
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و أخيرا..رونار يحسم في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 00:54 و أخيرا..رونار يحسم في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا | سبور
و أخيرا..رونار يحسم في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا
حسم الناخب الوطني هيرفي رونار، بشكل رسمي في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني الأول المقبلة على المشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

''شوف تيفي''

حسم الناخب الوطني هيرفي رونار، بشكل رسمي في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني الأول المقبلة على المشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن اللائحة الأولية تضم 35 لاعبا أغلبهم من الذين خاضوا نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون سنة 2017، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، مشيرة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سترسل اللائحة إلى ''فيفا''، بعدما حسم فيها المدرب اليوم الإثنين.

واستنزفت اللائحة الأولية وقتا كثيرا من رونار وطاقمه المساعد، إذ اضطر الناخب الوطني إلى الحضور بصفة شخصية لبعض مباريات البطولة للحسم في لاعبي الدوري المحلي ، في حين أوفد كل من مصطفى حجي وباتريس بوميل وآخرين لمتابعة عناصر المنتخب الوطني المحترفة بالخارج .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هيرفي رونار كأس العالم روسيا هيرفي رونار

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