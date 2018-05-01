 قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قبل رمضان..نايضة بقناة ميدي 1 تيفي والقضية فيها الفلوس وبالملايين | إعلام وتواصل

قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا | مجتمع

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة '' العين ديال سيدي علي

بالفيديو..سرقة أغنية أسماء لمنور صافي صافي والفنانة المغربية مصدومة | ثقافة و فنون

بالفيديو..سرقة أغنية أسماء لمنور ''صافي صافي'' والفنانة المغربية مصدومة

عامل بالإنعاش الوطني ينجو من موت محقق بعد تلقيه لطعنة غادرة من شاب عشريني بضواحي شيشاوة.. وها أش وقع | حوادث و حقوق

عامل بالإنعاش الوطني ينجو من موت محقق بعد تلقيه لطعنة غادرة من شاب عشريني بضواحي شيشاوة.. وها أش

بالفيديو ..شاهد هدف الأسد المغربي نبيل درار العالمي في مرمى كارابوك سبور | هدف رائع | بووز

بالفيديو ..شاهد هدف الأسد المغربي نبيل درار العالمي في مرمى كارابوك سبور | هدف رائع

خطير وبالصورة..شاحنة ديال الدلاح تقلبات بزاكورة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..شاحنة ديال ''الدلاح'' تقلبات بزاكورة

قنبلة بسوق المتلاشيات بإنزكان تستنفر السلطات الأمنية | حوادث و حقوق

قنبلة بسوق المتلاشيات بإنزكان تستنفر السلطات الأمنية

إيقاف شخص كينفرد بضحاياه حدا المقبرة وكيسرقهم بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف شخص كينفرد بضحاياه حدا المقبرة وكيسرقهم بالبيضاء

عــاجل: برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس من أسرة القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس من أسرة القوات المسلحة الملكية

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 00:19 قبل رمضان..نايضة بقناة ميدي 1 تيفي والقضية فيها الفلوس وبالملايين | إعلام وتواصل
قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين
تأجج الاحتقان داخل قناة ''ميدي 1 تيفي'' بعد قرار المدير حسن خيار، صرف ما يناهز 47 مليون سنتيم منحها لمسؤولين مقربين منه، عن شهر فبراير الماضي، خصوصا بعدما تبين أن نصف المبلغ ذهب إلى مدير هيئات التحرير

''شوف تيفي''

تأجج الاحتقان داخل قناة ''ميدي 1 تيفي'' بعد قرار المدير حسن خيار، صرف ما يناهز 47 مليون سنتيم منحها لمسؤولين مقربين منه، عن شهر فبراير الماضي، خصوصا بعدما تبين أن نصف المبلغ ذهب إلى مدير هيئات التحرير عمر الذهبي الذي حصل على 25 مليون، وهو الذي لم يكمل العام في منصبه، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأضافت اليومية أن مدير الموارد البشرية زنيبر الباش، حصل على نحو 6 ملايين سنتيم، مشيرة إلى أن مصادرها الموثوقة من داخل القناة، أكدت ''أن الخروقات التي شابت عملية توزيع العلاوات كانت من أهم الأسباب التي فجرت غضب العاملين على حسن خيار، الذي وزع الفتات على الأجراء متذرعا بقلة الإمكانيات في حين أنه أعطى الملايين لمسؤوليه المدللين''، حسب تعبير مصدر اليومية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قناة ميدي1 تيفي حسن خيار الخروقات العلاوات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

عاجل..وفــاة والد مدير القناة الثانية سليم الشيخ | إعلام وتواصل

عاجل..وفــاة والد مدير القناة الثانية ''سليم الشيخ''

بالفيديو..مقدم الأخبار وديع دادا يغادر قناة دوزيم | إعلام وتواصل

بالفيديو..مقدم الأخبار ''وديع دادا'' يغادر قناة ''دوزيم''

في عيد الشغل.. نقابة ميــدي 1 تيفي تحذر حسن خيار من خطورة الوضع المهني داخل المؤسسة وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام القناة يوم الخميس المقبل | إعلام وتواصل

في عيد الشغل.. نقابة ''ميــدي 1 تيفي'' تحذر حسن خيار من خطورة الوضع المهني داخل المؤسسة وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام القناة يوم الخميس المقبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ساكنة مدينة فاس ناشطين مع الفن الأمازيغي فباب الماكينة | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..ساكنة مدينة فاس ناشطين مع الفن الأمازيغي فباب الماكينة

بالفيديو..تسريب خطير من الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين بخصوص ما صرحت به المشتكيات و هذا ما كشفت عنه وداد ملحاف | بــووز

بالفيديو..تسريب خطير من الجلسة السرية لتوفيق بوعشرين بخصوص ما صرحت به المشتكيات و هذا ما كشفت عنه وداد ملحاف

خطــير و بالفيديو: عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه فالحبس والأم تنهار بالبكاء بفاس..غادي يقتلو ليا بنتي | بــووز

خطــير و بالفيديو: عندو 70 عــام و اغتاصب بنات ولدو حيث مفارق مع مرتو ..الأب خطف بنتو منين تشد باه فالحبس والأم تنهار بالبكاء بفاس..غادي يقتلو ليا بنتي

غــزل طفلة صغيرة خرجات تلعب بمنطقة الولفا فكازا مرجعاتش و العائلة تناشد المغاربة..إيلا شفتو بنتنا رجعوها لينا الله يجازيكم | حالة خاصة

غــزل طفلة صغيرة خرجات تلعب بمنطقة الولفا فكازا مرجعاتش و العائلة تناشد المغاربة..إيلا شفتو بنتنا رجعوها لينا الله يجازيكم

﻿

آخر المستجدات

قبل رمضان..نايضة بقناة ميدي 1 تيفي والقضية فيها الفلوس وبالملايين | إعلام وتواصل
منذ 22 دقيقة

قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا | مجتمع

بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة '' العين ديال سيدي علي

بالفيديو..سرقة أغنية أسماء لمنور صافي صافي والفنانة المغربية مصدومة | ثقافة و فنون

بالفيديو..سرقة أغنية أسماء لمنور ''صافي صافي'' والفنانة المغربية مصدومة

عامل بالإنعاش الوطني ينجو من موت محقق بعد تلقيه لطعنة غادرة من شاب عشريني بضواحي شيشاوة.. وها أش وقع | حوادث و حقوق

عامل بالإنعاش الوطني ينجو من موت محقق بعد تلقيه لطعنة غادرة من شاب عشريني بضواحي شيشاوة.. وها أش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.