قبل رمضان..نايضة بقناة ''ميدي 1 تيفي'' والقضية فيها الفلوس وبالملايين ﻿

تأجج الاحتقان داخل قناة ''ميدي 1 تيفي'' بعد قرار المدير حسن خيار، صرف ما يناهز 47 مليون سنتيم منحها لمسؤولين مقربين منه، عن شهر فبراير الماضي، خصوصا بعدما تبين أن نصف المبلغ ذهب إلى مدير هيئات التحرير

''شوف تيفي''

تأجج الاحتقان داخل قناة ''ميدي 1 تيفي'' بعد قرار المدير حسن خيار، صرف ما يناهز 47 مليون سنتيم منحها لمسؤولين مقربين منه، عن شهر فبراير الماضي، خصوصا بعدما تبين أن نصف المبلغ ذهب إلى مدير هيئات التحرير عمر الذهبي الذي حصل على 25 مليون، وهو الذي لم يكمل العام في منصبه، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأضافت اليومية أن مدير الموارد البشرية زنيبر الباش، حصل على نحو 6 ملايين سنتيم، مشيرة إلى أن مصادرها الموثوقة من داخل القناة، أكدت ''أن الخروقات التي شابت عملية توزيع العلاوات كانت من أهم الأسباب التي فجرت غضب العاملين على حسن خيار، الذي وزع الفتات على الأجراء متذرعا بقلة الإمكانيات في حين أنه أعطى الملايين لمسؤوليه المدللين''، حسب تعبير مصدر اليومية.