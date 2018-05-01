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بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة '' العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا ''

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 23:57 بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا | مجتمع
بالفيديو..خلافا لما راج..شركة والماس تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة '' العين ديال سيدي علي منشفاتش و اللي كذبنا يجي يشوف بعينيه و النقل على حسابنا ''
نشرت صفحة مياه سيدي علي الرسمية بالفيسبوك، قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي، مقطع فيديو، ظهر به عمال شركة والماس للمياه المعدنية، وهم ينفون ما تم تداواله بخصوص إغلاق منبع ''عين'' مياه سيدي علي منذ 20

''شوف تيفي''

 نشرت صفحة مياه سيدي علي الرسمية بالفيسبوك، قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي، مقطع فيديو، ظهر به عمال شركة والماس للمياه المعدنية، وهم ينفون ما تم تداواله بخصوص إغلاق منبع ''عين'' مياه سيدي علي منذ 20 سنة.

و كذب هؤلاء العمال و ساكنة المنطقة بالفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و33 ثانية، ما تم تداوله، مؤكدين عملهم بالشركة لأكثر من 20 سنة.

ودعت شركة والماس للمياه المعدنية عبر صفحتها المغاربة إلى القيام بزيارة لمنبع سيدي علي الشريف المتواجد في تارميلات أيام 19 ماي، 26 ماي، 02 يونيو و 09 يونيو 2018، حتى يتم الوقوف على التجهيزات الخاصة بالشركة، مؤكدة استعدادها توفير وسائل نقل مجانية، ستكون في خدمة الراغبين في القيام بهذه الزيارة للمنبع انطلاقا من البيضاء والرباط.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي علي الفيسبوك المنبع شركة والماس

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