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سكوب..تطور مثير بخصوص واقعة الاعتداء الجنسي على ابنة الفرنسي ''هيرفي رونار'' مدرب المنتخب المغربي

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 22:52 سكوب..تطور مثير بخصوص واقعة الاعتداء الجنسي على ابنة الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي | سبور
سكوب..تطور مثير بخصوص واقعة الاعتداء الجنسي على ابنة الفرنسي ''هيرفي رونار'' مدرب المنتخب المغربي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس، استمعت يومه الإثنين 14 ماي، لشخص، نفى تعرض ''كونديد رونار'' ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' للاعتداء الجنسي على يد الشاب الذي تم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس، استمعت يومه الإثنين 14 ماي، لشخص، نفى تعرض "كونديد رونار" ابنة مدرب المنتخب المغربي "هيرفي رونار" للاعتداء الجنسي على يد الشاب الذي تم إيقافه اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الشاهد، قال خلال التصريحات التي أدلى بها للشرطة الفرنسية، إنه كان حاضرا رفقة "كونديد رونار" والموقوف، نافيا قيام هذا الأخير بالاعتداء الجنسي عليها.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشهادة التي أدلى بها هذا الشخص، ستكون في صالح الموقوف الذي قد يطلق سراحه خلال الساعات المقبلة، خاصة أن المشتكية لا تتوفر على دليل مادي "ملموس"، يؤكد واقعة الاعتداء الجنسي عليها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة الفرنسية هيرفي رونار الاعتداء الجنسي

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