بالفيديو..سرقة أغنية أسماء لمنور ''صافي صافي'' والفنانة المغربية مصدومة ﻿

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور عبر حسابها بالإنستغرام، يومه الإثنين، مقطع فيديو، ظهرت به مغنية من أذربيجان، تؤدي أغنية ''صافي صافي'' الشهيرة.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور عبر حسابها بالإنستغرام، يومه الإثنين، مقطع فيديو، ظهرت به مغنية من أذربيجان، تؤدي أغنية ''صافي صافي'' الشهيرة.

وأوضحت أسماء لمنور أنها سمحت سابقا بإعادة أغنيتها ''صافي صافي'' باللغة الفرنسية، لكنها تفاجأت بمغنية تقوم بإعادة أداء الأغنية باللغة الأذربيجانية دون علمها وموافقتها.

وكتبت لمنور في تدوينتها إلى جانب الفيديو: ''أغنيتي صافي صافي بالازربيجانية . كيف جاتكم ؟ أغنية صافي عندها نسخة رسمية بالفرنسية وكانت بالتنسيق معنا وموافقتنا ولكن هاذ النسخة أول مرة نشوفها !؟!؟!؟''.