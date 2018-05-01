عامل بالإنعاش الوطني ينجو من موت محقق بعد تلقيه لطعنة غادرة من شاب عشريني بضواحي شيشاوة.. وها أش وقع ﻿

نجا عامل مياوم بدائرة ''متوكة'' إقليم شيشاوة من موت محقق، وذلك بعد تلقيه لطعنة غادرة من طرف شاب عشريني بواسطة سلاح أبيض، مساء أمس الأحد إثر نشوب خلاف حاد بينهما.

شوف تيفي: شيشاوة

نجا عامل مياوم بدائرة "متوكة" إقليم شيشاوة من موت محقق، وذلك بعد تلقيه لطعنة غادرة من طرف شاب عشريني بواسطة سلاح أبيض، مساء أمس الأحد إثر نشوب خلاف حاد بينهما.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث نتج عن خصام حاد نشب بين العامل، الذي يشتغل في الإنعاش الوطني، والمنحدر من دوار "تارسلت" جماعة سيدي عبد المومن قيادة "تولوكلت" وبين شاب عشريني، لتتطور الأمور فيما بينهما إلى عراك دامي، وجه من خلاله العامل للشاب ضربة بواسطة حجرة على مستوى الرأس، الشيء الذي لم يستسغه الشاب، ليستل سكينا كان بحوزته، موجها به طعنة خطيرة لغريمه على مستوى البطن، كادت أن تزهق روحه لولا الألطاف الإلهية.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وجرى نقل الضحية على وجه السرعة للمستشفى لإسعافه وإنقاذ حياته، نظرا لقوة النزيف الذي أصيب به، فيما فتح تحقيق في الحادث لتحديد حيثياته وملابساته، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تستلزمها مثل هذه الحالات.