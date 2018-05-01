 نجم منتخب البيرو غائب عن مونديال روسيا ﻿
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نجم منتخب البيرو غائب عن مونديال روسيا

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 21:50 نجم منتخب البيرو غائب عن مونديال روسيا | سبور
نجم منتخب البيرو غائب عن مونديال روسيا
قررت المحكمة الرياضية الدولية مضاعفة عقوبة إيقاف ''باولو جيريرو'' قائد منتخب بيرو لكرة القدم من ستة أشهر إلى 14 شهرا، مما يعني غيابه عن كأس العالم الذي سينطلق في روسيا الشهر المقبل.

شوف سبور

 قررت المحكمة الرياضية الدولية مضاعفة عقوبة إيقاف "باولو جيريرو" قائد منتخب بيرو لكرة القدم من ستة أشهر إلى 14 شهرا، مما يعني غيابه عن كأس العالم الذي سينطلق في روسيا الشهر المقبل.

 وكان جيريرو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، قد أكمل عقوبة إيقافه لستة أشهر، والتي فرضها عليه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعد أن أثبت اختبار تناوله الكوكايين بعد مباراة لبيرو في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين في أكتوبر الماضي.

 وبهذا، فإن اللاعب المذكور، سيكون أبرز الغائبين عن منتخب بيرو، بحيث سيتوجب على مدرب المنتخب البحث عن بديل للقائد .

جدير بالذكر، أن قرعة كأس العالم أوقعت بيرو أمام كل من فرنسا وأستراليا، والدانمارك.

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