قنبلة بسوق المتلاشيات بإنزكان تستنفر السلطات الأمنية ﻿

عثر قبل قليل على قنبلة قديمة بأحد أسواق المتلاشيات بمدينة إنزكان، وقد استنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان وقامت بحجز القنبلة القديمة لإخضاعها للخبرة التقنية

شوف تيفي: إنزكان

عثر قبل قليل على قنبلة قديمة بأحد أسواق المتلاشيات بمدينة إنزكان، وقد استنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان وقامت بحجز القنبلة القديمة لإخضاعها للخبرة التقنية والفحص الدقيق لتحديد نوعها ومصدرها.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فقد تم العثور على القطعة الحديدية، التي هي عبارة عن قنبلة مجهولة المصدر، عند بائع متلاشيات قديمة من طرف أحد الأشخاص الذي أثارته القطعة، ليقوم بإخطار السلطات الأمنية والمحلية التي هرعت لعين المكان وقامت بحجز القنبلة من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، في الوقت الذي جرى فيه فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما لايزال البحث جاريا عن البائع الذي كانت القطعة بحوزته.