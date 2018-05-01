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تعيين توماس توخيل مدربا جديدا لباريس سان جرمان

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 21:39 تعيين توماس توخيل مدربا جديدا لباريس سان جرمان | سبور
تعيين توماس توخيل مدربا جديدا لباريس سان جرمان
أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعيين الألماني توماس توخيل المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، مديرا فنيا له خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي سيرحل عن الفريق

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 أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعيين الألماني توماس توخيل المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، مديرا فنيا له خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وعبر باريس سان جرمان في بيان له عن "سعادته بإعلان تعيين توماس توخيل في منصب مدرب الفريق" موضحا أن المدرب الألماني وقع عقدا لعامين مع النادي الذي أحرز هذا الموسم لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، وأضاف إليه لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا.

ويأتي تعيين توخيل خلفا لأوناي إيمري، رغم أن هذا الأخير فاز بالثلاثية المحلية، إلا أن الإخفاق في دوري الأبطال وخروجه هذا الموسم أمام ريال مدريد والموسم الماضي أمام برشلونة لم يُرضِ إدارة النادي.

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المغرب شوف سبور باريس سان جرمان توماس توخل بوروسيا دورتموند الألماني أوناي إيمري

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