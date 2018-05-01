إيقاف شخص كينفرد بضحاياه حدا المقبرة وكيسرقهم بالبيضاء ﻿

أوقفت الدورية الليلية لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان نهاية الأسبوع المنصرم، شخصا على مستوى طريق أولاد زيان بالقرب من الطريق السيار.

شوف تيفي

أوقفت الدورية الليلية لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان نهاية الأسبوع المنصرم، شخصا على مستوى طريق أولاد زيان بالقرب من الطريق السيار.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن المعني بالأمر، يتربص بضحاياه حيث ينفرد بهم بالحديقة المحاذية لمقبرة الشهداء، بغرض سلبهم أغراضهم الخاصة.

وأضافت مصادرنا، أن العناصر الأمنية وبعد مباشرة التحقيقات معه، تم العثور وبحوزته على ثلاثة هواتف نقالة.

هذا وتم اقتياد اللص إلى الدائرة الأمنية من أجل تعميق البحث معه على أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها.