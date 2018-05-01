اتحاد العاصمة الجزائري يفسخ عقد اللاعب المغربي الهجهوج لهذا السبب ﻿

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري ، فسخ عقد اللاعب المغربي رضا الهجهوج، بالتراضي، بعدما وضعه مدرب الفريق ميلود حمدي في لائحة اللاعبين المغادرين بنهاية الموسم الجاري.

شوف سبور

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري ، فسخ عقد اللاعب المغربي رضا الهجهوج، بالتراضي، بعدما وضعه مدرب الفريق ميلود حمدي في لائحة اللاعبين المغادرين بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت "البلاد الجزائرية" يومه الاثنين ، أن السبب وراء وضعه في لائحة اللاعبين المغادرين، هي الإصابات المتكررة التي تعرض لها مع الفريق وتراجع مستواه، بعد مشاركته في 8 مباريات، 7 في الدوري الجزائري ومباراة واحدة في الكأس، حيث سجل هدفين فقط وصناعة هدفين آخرين لزملائه.

ويذكر أن رضا الهجهوج كان قد وقع عقدا لمدة موسم ونصف مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ فريق الوداد الرياضي عقده مع بداية الميركاتو الشتوي الماضي .