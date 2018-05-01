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دراجو المنتخب الوطني المغربي: لازلنا ننتظر رد الوزارة الوصية ونرفض الحوار مع من وصفونا بـ''الخونة''

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 20:54 دراجو المنتخب الوطني المغربي: لازلنا ننتظر رد الوزارة الوصية ونرفض الحوار مع من وصفونا بـالخونة | سبور
دراجو المنتخب الوطني المغربي: لازلنا ننتظر رد الوزارة الوصية ونرفض الحوار مع من وصفونا بـ''الخونة''
أكد دراجو المنتخب الوطني المغربي، الذين انسحبوا من طواف المغرب الأخير، أنهم لم يتوصلوا بأي رد على مراسلاتهم، التي وجهوها لوزارة الشباب والرياضة، ولم يتم استقبالهم من طرف أي مسؤول منها رغم إلحاحهم

شوف سبور : عبدالغفور ضرار

 أكد دراجو المنتخب الوطني المغربي، الذين انسحبوا من طواف المغرب الأخير، أنهم لم يتوصلوا بأي رد على مراسلاتهم، التي وجهوها لوزارة الشباب والرياضة، ولم يتم استقبالهم من طرف أي مسؤول منها رغم إلحاحهم في ذلك، من أجل توضيح خلفيات و أسباب انسحابهم من طواف المغرب.

وأضاف دراجو المنتخب المغربي للدارجات المنسحبون من طواف المغرب 2018، في حديثهم لـ ''شوف سبور''، أنهم شكلوا لجنة موحدة تضم جميع المتعاطفين والمتضامنين معهم من مدربين ودراجين وحكام ومسيري العديد من الأندية، من أجل قطع الطريق على بعض المسؤولين الذين أرادوا الركوب على القضية من أجل الحفاظ على مناصبهم.

وأوضح عميد المنتخب المغربي عادل جلول، في تصريح لـ''شوف سبور''، أن عناصر النخبة الوطنية، يرفضون جميع المبادرات، التي تحاول الجامعة القيام بها للتفاوض معهم أو لفتح باب الحوار، رفقة المسؤولين الحاليين في الجامعة الذين وصف انسحابهم بـ''خيانة الوطن''.

وتابع عميد المنتخب المغربي ، أنهم لا زالوا يتنقلون يوميا إلى وزارة الشباب و الرياضة، من أجل إيصال رسالتهم إلى الوزير، لكن لم يتلقوا حتى الآن أي رد من أي مسؤول في الوزارة المذكرة.

ويذكر أن دراجي المنتخب الوطني المغربي كانوا قد انسحبوا من الدورة الـ31 لطواف المغرب، احتجاجا على الوضعية التي يمر منها المنتخب المغربي ، وعدم توفير أبسط اللوازم الضرورية لإجراء الطواف في ظروف جيدة.

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شوف سبور المغرب دراجو المنتخب الوطني المغربي وزارة الشباب والرياضة الجامعة الملكية المغرب للدارجات

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