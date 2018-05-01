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''جامعو الكرات'' لأول مرة في كأس العالم 2018 بروسيا

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 20:43 جامعو الكرات لأول مرة في كأس العالم 2018 بروسيا | سبور
''جامعو الكرات'' لأول مرة في كأس العالم 2018 بروسيا
تعرف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، حدثا تاريخيا، إذ سيقوم فريق من الفتيات بدور ''جامعي الكرات''، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

شوف سبور

تعرف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، حدثا تاريخيا، إذ سيقوم فريق من الفتيات بدور ''جامعي الكرات''، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأكد موقع ''CHAMPIONAT''، أن مهمة جمع الكرات قد أنيطت لفتيات من فريق ''كاديتي''، الذي ينحدر من مدينة ''أغروز'' في جمهورية تتارستان الروسية.

وستتكلف الفتيات بجمع الكرات خلال المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، التي ستجمع المنتخب الروسي بنظيره السعودي في الـ14 من يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا، ستجرى بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب مونديال روسيا روسيا 2018 جامعو الكرات

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