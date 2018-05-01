''جامعو الكرات'' لأول مرة في كأس العالم 2018 بروسيا ﻿

تعرف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، حدثا تاريخيا، إذ سيقوم فريق من الفتيات بدور ''جامعي الكرات''، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

شوف سبور

تعرف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، حدثا تاريخيا، إذ سيقوم فريق من الفتيات بدور ''جامعي الكرات''، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأكد موقع ''CHAMPIONAT''، أن مهمة جمع الكرات قد أنيطت لفتيات من فريق ''كاديتي''، الذي ينحدر من مدينة ''أغروز'' في جمهورية تتارستان الروسية.

وستتكلف الفتيات بجمع الكرات خلال المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، التي ستجمع المنتخب الروسي بنظيره السعودي في الـ14 من يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا، ستجرى بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.