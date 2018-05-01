اعتداءات جنسية طالت أطفالا تقود لتوقيف إمام مسجد باشتوكة أيت بها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي يوم أمس الأحد لإمام مسجد بدوار ''إكرار'' بجماعة أيت ميلك إقليم اشتوكة أيت بها، وذلك للاشتباه في تورطه في اعتداءات جنسية طالت مجموعة من

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي يوم أمس الأحد لإمام مسجد بدوار "إكرار" بجماعة أيت ميلك إقليم اشتوكة أيت بها، وذلك للاشتباه في تورطه في اعتداءات جنسية طالت مجموعة من الأطفال كان يدرسهم بالمسجد ويلقنهم القرآن الكريم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن توقيف الفقيه جاء بعد شكايات عديدة توصلت بها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع تفيد بتعرض فلذات كبدهم لاستغلال جنسي من طرف إمام مسجد الدوار السالف الذكر، والذي كان يعمد إلى اختيار طفلة في كل حصة، حيث يقدم لها نقودا وحلوى، ثم يستدرجها لإحدى غرف المسجد ليختلي بها و بدون رحمة ولاشفقة يعمد على الاحتكاك بها عن طريق وضع عضوه الذكري فوق جهازها التناسلي مع لمس مناطق حساسة من جسدها الصغير وتقبيلها بطرق شاذة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه الشكايات التي تضمنت اعترافات الضحايا، أصدرت النيابة العامة المختصة أوامرها لعناصر الدرك الملكي للنتقال للدوار المذكور، وتوقيف الفقيه المشتبه به وإحالته على أنظار مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المعني بالأمر إلى اعترافه بالمنسوب إليه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.