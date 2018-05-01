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ظاهرة فلكية مثيرة..الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 20:32 ظاهرة فلكية مثيرة..الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر | منوعات
ظاهرة فلكية مثيرة..الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر
من المنتظر أن تشهد الأرض في أواخر شهر يوليوز المقبل، وقوع خسوف للقمر سيستمر لمدة طويلة، وقد لا يتكرر في العقود المقبلة.

 "شوف تيفي"

من المنتظر أن تشهد الأرض في أواخر شهر يوليوز المقبل، وقوع خسوف للقمر سيستمر لمدة طويلة، وقد لا يتكرر في العقود المقبلة.

وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يومه الاثنين، أن الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة، ومن المتوقع أن يصل الخسوف لذروته عند الساعة 8:22 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم 27 يوليوز.

وأكدت ذات الصحيفة، أن أكثر المناطق تعرضا لهذه الظاهرة الفلكية، ستكون هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، بينما ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل، مبرزة أن السبب وراء هذا الكسوف الطويل هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خسوف القمر الكسوف الطويل الظاهرة الفلكية

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