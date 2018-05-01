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عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء | بوليتيك

عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء

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عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 20:09 عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء | بوليتيك
عــاجل:هذه هي الاتفاقيات المتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط /مراكش /فاس والدار البيضاء
تم يومه الإثنين توقيع مجموعة من الاتفاقيات، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والمتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، والشطر الثالث لتأهيل

شـــوف تيفي:

تم يومه الإثنين توقيع مجموعة من الاتفاقيات، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والمتعلقة ببرامج تثمين المدن العتيقة للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، والشطر الثالث لتأهيل المباني الآيلة للسقوط، الذي يعد جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء.

وتتعلق اتفاقية الشراكة والتعاون الأولى، ببرنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش. ووقعها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، و نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

كما وقع هذه الاتفاقية كل من عبد الواحد قباج رئيس مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحمد صبري والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش بالنيابة، وأحمد اخشيشن رئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي، ومحمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومحمد فؤاد حوري رئيس جماعة المشور -القصبة مراكش، وبدر الكانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، وعماد برقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

وتتعلق الوثيقة الثانية باتفاقية شراكة وتمويل خاصة بالبرنامج التكميلي لتثمين مدينة فاس. ووقعها كل من عبد الوافي لفتيت وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ومحمد الاعرج، وعبد الواحد قباج.

كما وقع هذه الاتفاقية كل من السادة سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، وادريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الجماعي لفاس، وادريس الداودي رئيس جماعة المشور -فاس الجديد، وعماد برقاد، ومحمد فؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بالشطر الثالث لبرنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يعد جزء من برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء.

ووقعها عبد الوافي لفتيت ومحمد ساجد وعبد الواحد قباج وعبد الكبير زهود والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، ومحمد الأوزاعي العامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وتتعلق الوثيقة الرابعة التي تم توقيعها باتفاقية شراكة وتمويل خاصة ببرنامج تثمين المدينة العتيقة للرباط. ووقعها كل من السادة عبد الوافي لفتيت، وعبد الواحد القباج ومحمد امهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط وعبد الرحمان إفراسن المدير العام لشركة الرباط الجهة للتهيئة.

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