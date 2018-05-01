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أمين العطوشي يوقع عقد انضمامه للظفرة الإماراتي

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 19:39 أمين العطوشي يوقع عقد انضمامه للظفرة الإماراتي | سبور
أمين العطوشي يوقع عقد انضمامه للظفرة الإماراتي
كشفت تقارير إخبارية إماراتية، أن فريق الظفرة الإماراتي، تعاقد رسميا مع الدولي المغربي، أمين العطوشي مدافع فريق الوداد الرياضي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

شوف سبور

كشفت تقارير إخبارية إماراتية، أن فريق الظفرة الإماراتي، تعاقد رسميا مع الدولي المغربي، أمين العطوشي مدافع فريق الوداد الرياضي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "البيان الإماراتية"، أن لاعب الوداد الرياضي، الذي سينتهي عقده رفقة الفريق الاحمر، نهاية هذا الموسم، قد وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، رفقة مسؤولي الفريق الإماراتي، ليكون بديلا للمغربي عصام العدوة، في انتظار التقديم الرسمي.

وقد كشفت ذات المصادر، لـ"شوف سبور" أن القيمة المالية التي سينتقل بها العطوشي بلغت حوالي مليار سنتيم .

ويذكر أن أمين العطوشي من اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الوداد بلقب البطولة الاحترافية مرتين و عصبة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أمين العطوشي الظفرة الإماراتي الوداد الرياضي البيان الإماراتية عصام العدوة كأس السوبر الإفريقي عصبة الأبطال الإفريقية

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