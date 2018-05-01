 عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي تستعد للكشف عن حقائق صادمة ﻿
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عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي تستعد للكشف عن حقائق صادمة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 19:31 عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي تستعد للكشف عن حقائق صادمة | بوليتيك
عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي تستعد للكشف عن حقائق صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين 14 ماي، خلال أشغال المحاكمة السرية، للمشتكية خلود

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين 14 ماي، خلال أشغال المحاكمة السرية، للمشتكية خلود الجابري والتي كشفت عن العديد من المعطيات المثيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن خلود الجابري وخلال الاستماع لها، أشارت إلى أنها تعرضت للعديد من الضغوط خلال عملها بموقع "اليوم 24"، وخاصة من رئيسة التحرير "ح.ب" التي كانت تعاملها بطريقة سيئة بسبب ما وصفته بـ"الغيرة" .

وأبرزت ذات المصادر أن خلود الجابري، قالت خلال الاستماع لها بجلسة اليوم، إنها تفاجأت كذلك بنشر خبر على الموقع الذي تعمل به، يسيء لها، ويكشف عن موقف وقع لها مع أحد الفنانين.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" أن أشغال جلسة اليوم، ستعرف إدلاء المشتكية "أسماء الحلاوي" بشهادة، ستكشف عن العديد من المعطيات الصادمة والمؤلمة الخاصة بما وقع بينها وبين توفيق بوعشرين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خلود الجابري الفنانين المعطيات خلود الجابري

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