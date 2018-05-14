وثيقة ''الطاس'' تنهي مسلسل منير الحدادي لحمل قميص ''الأسود'' ﻿

رفضت محكمة التحكيم الرياضي ''الطاس''، الاستئناف الذي تقدم به منير الحدادي مهاجم فريق ''ديبورتيفو ألافيس'' الإسباني لكرة القدم، لحمل قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

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رفضت محكمة التحكيم الرياضي ''الطاس''، الاستئناف الذي تقدم به منير الحدادي مهاجم فريق ''ديبورتيفو ألافيس'' الإسباني لكرة القدم، لحمل قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

وكانت جامعة لقجع قد قدمت دعوى سابقة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى مارس الماضي من أجل ضم اللاعب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكان منير الحدادي قد راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله لحمل قميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة ، و تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للحدادي أن رفض دعوة المنتخب المغربي من أجل حمل القميص الوطني ، حيث فضل الانضمام للمنتخب الإسباني حينما كان ديل بوسكي مديرا فنيا للاروخا.

ويذكر أن الحدادي لم يشارك في أي مباراة منذ مباراة مقدونيا عن التصفيات الأوروبية في شتنبر 2014، بعد خوضه 15 دقيقة فقط ، وهو الأمر الذي يبدو قد دفع باللاعب للبحث عن تغيير موقفه.