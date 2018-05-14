 وثيقة ''الطاس'' تنهي مسلسل منير الحدادي لحمل قميص ''الأسود'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا بسكان المدن العتيقة بمدن الرباط/البيضاء/فاس و مراكش وهذا ما قام به بالقصر الملكي | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا بسكان المدن العتيقة بمدن الرباط/البيضاء/فاس و مراكش

هكذا تفاعلت جماهير ليفربول مع موهبة ابنة محمد صلاح | بووز

هكذا تفاعلت جماهير ليفربول مع موهبة ابنة محمد صلاح

الملك يدين بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي نفذ بسكين في بباريس | بوليتيك

الملك يدين بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي نفذ بسكين في بباريس

بالفيديو رسالة ملكة جمال روسيا وسفيرة كأس العالم 2018 للمتابعين والجمهور في العالم العربي | بووز

بالفيديو رسالة ملكة جمال روسيا وسفيرة كأس العالم 2018 للمتابعين والجمهور في العالم العربي

عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي تستعد للكشف عن حقائق صادمة | بوليتيك

عاجل وحصري..هذا ما كشفت عنه خلود الجابري خلال الاستماع لها في ملف بوعشرين والمشتكية أسماء الحلاوي

عــاجل: الملك محمد السادس يهنئ نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية | بوليتيك

عــاجل: الملك محمد السادس يهنئ نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم

عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية دوزيم بخصوص حملة المقاطعة | بوليتيك

عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية ''دوزيم'' بخصوص حملة المقاطعة

عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في

بعد وفاة والدها.. شيرين تحيي حفلا غنائيا بالسعودية | ثقافة و فنون

بعد وفاة والدها.. شيرين تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

وثيقة ''الطاس'' تنهي مسلسل منير الحدادي لحمل قميص ''الأسود''

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 19:27 وثيقة الطاس تنهي مسلسل منير الحدادي لحمل قميص الأسود | سبور
وثيقة ''الطاس'' تنهي مسلسل منير الحدادي لحمل قميص ''الأسود''
رفضت محكمة التحكيم الرياضي ''الطاس''، الاستئناف الذي تقدم به منير الحدادي مهاجم فريق ''ديبورتيفو ألافيس'' الإسباني لكرة القدم، لحمل قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

 شوف سبور

رفضت محكمة التحكيم الرياضي ''الطاس''، الاستئناف الذي تقدم به منير الحدادي مهاجم فريق ''ديبورتيفو ألافيس'' الإسباني لكرة القدم، لحمل قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

 وكانت جامعة لقجع قد قدمت دعوى سابقة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى مارس الماضي من أجل ضم اللاعب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكان منير الحدادي قد راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله لحمل قميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة ، و تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للحدادي أن رفض دعوة المنتخب المغربي من أجل حمل القميص الوطني ، حيث فضل الانضمام للمنتخب الإسباني حينما كان ديل بوسكي مديرا فنيا للاروخا.

ويذكر أن الحدادي لم يشارك في أي مباراة منذ مباراة مقدونيا عن التصفيات الأوروبية في شتنبر 2014، بعد خوضه 15 دقيقة فقط ، وهو الأمر الذي يبدو قد دفع باللاعب للبحث عن تغيير موقفه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب منير الحدادي المنتخب المغربي الجامعة المغربية لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المحكمة الرياضية كأس العالم 2018 بروسيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمين العطوشي يوقع عقد انضمامه للظفرة الإماراتي | سبور

أمين العطوشي يوقع عقد انضمامه للظفرة الإماراتي

حصري..صفقة الموسم: نجم رجاوي قريب من التوقيع لفريق الوداد | سبور

حصري..صفقة الموسم: نجم رجاوي قريب من التوقيع لفريق الوداد

رسميا.. المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى أجاكس أمستردام لمدة أربع سنوات | سبور

رسميا.. المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى أجاكس أمستردام لمدة أربع سنوات

بالصور: بعثة الرجاء الرياضي تحط الرحال بمدينة كوماسي الغانية | سبور

بالصور: بعثة الرجاء الرياضي تحط الرحال بمدينة كوماسي الغانية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عصام سرحان:الهدف ديالي كان من المشاركة فذو فويس ننشر الطرب الأندلسي عبر العالم و الحمد الله منين توفقت | بــووز
منذ 2 ساعات

عصام سرحان:الهدف ديالي كان من المشاركة فذو فويس ننشر الطرب الأندلسي عبر العالم و الحمد الله منين توفقت

جـــمهور مدينة فاس يتفاعل بشكل رائع مع دنيا باطما وهذا ما قالته عن تكريمها | خارج البلاطو

جـــمهور مدينة فاس يتفاعل بشكل رائع مع دنيا باطما وهذا ما قالته عن تكريمها

حمزة لبيض يستقبل نجم ذو فويس عصام سرحان بالحليب و التمر | الأخبار

حمزة لبيض يستقبل نجم ذو فويس عصام سرحان بالحليب و التمر

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل | خارج البلاطو

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا بسكان المدن العتيقة بمدن الرباط/البيضاء/فاس و مراكش وهذا ما قام به بالقصر الملكي | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عــاجل:الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا بسكان المدن العتيقة بمدن الرباط/البيضاء/فاس و مراكش

هكذا تفاعلت جماهير ليفربول مع موهبة ابنة محمد صلاح | بووز

هكذا تفاعلت جماهير ليفربول مع موهبة ابنة محمد صلاح

الملك يدين بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي نفذ بسكين في بباريس | بوليتيك

الملك يدين بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي نفذ بسكين في بباريس

بالفيديو رسالة ملكة جمال روسيا وسفيرة كأس العالم 2018 للمتابعين والجمهور في العالم العربي | بووز

بالفيديو رسالة ملكة جمال روسيا وسفيرة كأس العالم 2018 للمتابعين والجمهور في العالم العربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.