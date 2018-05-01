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عــاجل: الملك محمد السادس يهنئ نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 19:14 عــاجل: الملك محمد السادس يهنئ نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية | بوليتيك
عــاجل: الملك محمد السادس يهنئ نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية.

 شــــوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية.

ومما جاء في برقية الملك " على إثر إعادة انتخابك أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية، نتوجه لك بتهانئنا، معربين لك عن متمنياتنا بكامل التوفيق، في مواصلة النهوض بمهامك الحزبية، لتحقيق تطلعات عضوات وأعضاء هيأتك السياسية لتبويئها المكانة اللائقة بها في المشهد السياسي الوطني".

وأضاف الملك "وبهذه المناسبة، نطلب منك إبلاغ جميع مكونات الحزب موصول تقديرنا السامي، لما هو مشهود لهيأتك السياسية من مساهمة بناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني. مع دعواتنا بالسداد لما فيه خير خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الملك تهنئة

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