 عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية ''دوزيم'' بخصوص حملة المقاطعة ﻿
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عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية ''دوزيم'' بخصوص حملة المقاطعة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 18:51 عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية دوزيم بخصوص حملة المقاطعة | بوليتيك
عاجل..هاذي هي الرسالة اللي صيفطها العثماني للقناة الثانية ''دوزيم'' بخصوص حملة المقاطعة
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ،كشفت رئاسة الحكومة،يومه الإثنين عن الرسالة التي رفعتها إلى القناة الثانية و الموجهة إلى مدير القناة الثانية ''دوزيم'' مؤكدة تسجيلها باستغراب كبير ما بتثه القناة

 ''شوف تيفي''

 كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ،كشفت رئاسة الحكومة،يومه الإثنين عن الرسالة التي رفعتها إلى القناة الثانية و الموجهة إلى مدير القناة الثانية ''دوزيم'' مؤكدة تسجيلها باستغراب كبير ما بتثه القناة الثانية في افتتاح نشرة الظهيرة بتاريخ الخميس 10 ماي 2018، ويتعلق الأمر ببث فيديو قصير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حينما كان يتجه نحو قاعة المجلس الحكومي الكائن بالمشور السعيد، والذي ظهر به وهو يعتذر عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة الثانية وإحالته كما جرت العادة والأعراف بذلك كلما تعلق الأمر بالمجلس الحكومي على الندوة الصحافية العمومية للناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحسب الرسالة الموقعة من جامع المعتصم رئيس ديوان رئاسة الحكومة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، يومه الإثنين 14 ماي، فإن تصرف القناة الثانية العمومية في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بمناسبة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمر غير مقبول.

وأشارت الرسالة إلى أن الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، يتم في إطار من الأمانة المهينة وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء إلى تصوير أي وقائع جانبية، أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية.

وأكدت الرسالة أن القناة الثانية لا يليق بها افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بفيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني ''العثماني'' وفي مكان ذو حرمته خاصة، مبرزة أن الفيديو يظهر بوضوح أن رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي بمثل هذه المناسبات.

وأضافت الرسالة الموجهة إلى مدير ''دوزيم''، أن القناة الثانية ، أفادت في معالجتها للمادة المصورة، أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار وهو الأمر المجانب للحقيقة.

هذا وأعلنت رئاسة الحكومة، عن رفض مصالحها للمادة المصورة الخاصة بالمجلس الحكومي، والتي بثتها القناة الثانية في افتتاح نشرة إخبارية، وسط الأسبوع الماضي، وأكدت احتفاظها لنفسها في اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنية الذي طبع دائما علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل خاص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجلس الحكومة العثماني القناة الثانية

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