 عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف ﻿
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عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف | بوليتيك

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عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 18:38 عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع لأبرز مشتكية في الملف
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخيار اليوم ، والتي تجرى أطوارها بشكل سري، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي، حيث سيتم الاستماع لبعض المصرحات

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخيار اليوم ، والتي تجرى أطوارها بشكل سري، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي، حيث سيتم الاستماع لبعض المصرحات والمشتكيات.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، يستمع في هذه اللحظات لأبرز مشتكية بالملف، ويتعلق الأمر بالمشتكية "أسماء حلاوي" والتي كانت تعمل كاتبة لدى توفيق بوعشرين بجريدة أخبار اليوم.

وأشار ذات المصدر أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قررت التقدم بشكايتين ضد صحافيين يعملان بموقع اليوم24 ويومية أخبار اليوم، وذلك على خلفية المعطيات التي تم نشرها والتي تمس سمعة المشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نعيمة لحروري توفيق بوعشرين المحاكمة الدار البيضاء

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