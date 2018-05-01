حصري..صفقة الموسم: نجم رجاوي قريب من التوقيع لفريق الوداد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فريق الوداد البيضاوي، دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم النيجيري ''بابا توندي''، اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فريق الوداد البيضاوي، دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم النيجيري "بابا توندي"، اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أن إدراة فريق الوداد البيضاوي، دخلت في مفاوضات أمس الأحد، مع وكيل اللاعب النجيري الذي يشغل مركز متوسط ميدان هجومي.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الاتفاق الحالي بين اللاعب النيجيري والوداد البيضاوي هو التوقيع لمدة عامين مقابل 500 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن "بابا توندي"، كان قريبا من التوقيع لفريق الرجاء، إلا أنه لم يوافق على العرض المالي المقدم من الفريق الأخضر.