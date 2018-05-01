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حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 18:00 حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش | حوادث و حقوق
حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير لسيارة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا ناهزت 30 كيلوغراما بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة كانت تقودها سيدة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، عن توقيف مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير لسيارة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا ناهزت 30 كيلوغراما بالسد القضائي المتواجد بمدخل المدينة كانت تقودها سيدة أربعينية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن عملية توقيف السيارة جاءت بعد عملية رصد وتتبع بناء على توصل المصالح الأمنية لأكادير بمعلومات دقيقة وفرتها لها إدارة مراقبة التراب الوطني، والتي بموجبها تمكنت من توقيف سيارة خفيفة تقودها سيدة أربعينية بالسد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أكادير.

وأسفرت عملية التفتيش الروتينية التي خضعت لها السيارة عن حجز حوالي 30 كليوغراما من الحشيش مخبأة بإحكام بأماكن متفرقة من السيارة.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيف المشتبه بها كشف عن مفاجآت عديدة أثناء التحقيق معها إذ كانت تعمد إلى جلب المخدرات بنفسها من إحدى المدن المغربية بنفسها لتزويد صديق لها ينشط في الاتجار بالممنوعات وذلك تفاديا لإثارة الشكوك حولها والتملص من المراقبة الأمنية.

هذا وبعد التحقيق الأولي مع الموقوفة تمت مرافقتها صوب منزلها الكائن بمدينة أكادير، والذي أخضع هو الآخر لعملية تفتيش أسفرت عن حجز كمية وصلت لحوالي 40 كليوغراما من الحشيش مخزنة داخل البيت، وهو ما مجموعه 70 كليوغراما بين ما تم ضبطه بالسيارة والمنزل.

وأحيلت المشتبه بها على المصلحة الولائية للتحقيق معها، وتعميق البحث حول مصدر تلك الكميات الهامة من الشيرا، ومزودها وباقي شركائها في العملية من أجل تحديد هويتهم لتوقيفهم.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمدينة أكادير لمحاربة كل أنواع المخدرات، وتشديد الخناق على المهربين بالسدود القضائية وبمختلف نقاط التفتيش بأرجاء المدينة وضواحيها، تبعا للاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا النطاق، وبتعاون وتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف حجز 70 كيلوغرام حشيش سد قضائي مدخل سيدة

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