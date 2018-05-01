 في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا ﻿
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في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 17:23 في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا | حوادث و حقوق
في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا
اهتزت منطقة الحوز ضواحي مدينة مراكش وبالتحديد بجماعة إمكدال، نهاية الأسبوع المنصرم على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها شخص في بداية عقده الرابع، يشتبه في تورطه في محاولة اغتصاب ابنة

"شوف تيفي"

 

اهتزت منطقة الحوز ضواحي مدينة مراكش وبالتحديد بجماعة إمكدال، نهاية الأسبوع المنصرم على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها شخص في بداية عقده الرابع، يشتبه في تورطه في محاولة اغتصاب ابنة أخته التي تعاني من إعاقة ذهنية.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 44 سنة، تم ضبطه من طرف أسرته، متلبسا بمحاولة اغتصاب ابنة أخته البالغة من العمر 30 سنة، مستغلا مرضها العقلي.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي التابع للمركز الترابي لأسني، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، أوقفت المعني بالأمر والذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فضيحة أخلاقية الدرك الملكي الحوز الحراسة النظرية الإعاقة الذهنية

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