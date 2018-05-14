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بالصور: بعثة الرجاء الرياضي تحط الرحال بمدينة كوماسي الغانية

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 17:19 بالصور: بعثة الرجاء الرياضي تحط الرحال بمدينة كوماسي الغانية | سبور
بالصور: بعثة الرجاء الرياضي تحط الرحال بمدينة كوماسي الغانية
حطت بعثة الرجاء الرياضي الرحال، صباح اليوم الاثنين، غانا، لمواجهة فريق أدوانا ستار الغاني برسم الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل ، على أرضية ملعب

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حطت بعثة الرجاء الرياضي الرحال، صباح اليوم الاثنين، غانا، لمواجهة فريق أدوانا ستار الغاني برسم الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل ، على أرضية ملعب نانا أجيمياني بادو بمدينة دورم الغانية .

وستسافر بعثة الفريق الأخضر إلى مدينة كوماسي، عبر الحافلة ، ثم الى مدينة دروما التي ستحتضن المباراة، وستجرى بعثة الرجاء عشية اليوم حصة تدريبية لإزالة العياء، على أن يخوض يوم غد الثلاثاء حصته التدريبية على أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة.

ويترأس الرئيس السابق للفريق الأخضر عبد السلام حنات، بعثة الفريق إلى غانا.

ويذكر أن الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني رفقة فيتا كلوب الكونغولي برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل أدوانا المجموعة الأولى بدون نقاط، بعد هزيمته أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد.

 

 

 

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شوف سبور المغرب الرجاء الرياضي غانا أدوانا ستار الغاني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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