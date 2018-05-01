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حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 16:54 حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب | ثقافة و فنون
حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب
كما سبق وكشفت عنه، قبل أيام، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حل يومه الإثنين 14 ماي، بالمغرب، بعد حصوله على موافقة السلطات الفرنسية.

"شوف تيفي"

 

كما سبق وكشفت عنه، قبل أيام، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حل يومه الإثنين 14 ماي، بالمغرب، بعد حصوله على موافقة السلطات الفرنسية.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان المغربي سعد لمجرد، عاد إلى أرض الوطن بشكل سري، وذلك استجابة للتعليمات الموجهة له من طرف المحامي الفرنسي "موريتي" المكلف بالدفاع عنه في قضية الفتاة الفرنسية التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأشار ذات المصدر أن السلطات الفرنسية، منحت لمجرد، أسبوعا واحد، وبالتالي فإنه سيقضي أول أيام رمضان مع أسرته بالمغرب.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الفتاة الفرنسية السلطات الفرنسية

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