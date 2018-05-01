النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة ﻿

أفاد بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة للمملكة، توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، التي ما فتئت تحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد،

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة للمملكة، توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، التي ما فتئت تحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية، وفق ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 المؤرخ في 07 أكتوبر 2017.

وذكر البلاغ، أن الأمر يتعلق بإحداث خط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888).

كما ذكر البلاغ أن مكالمات المواطنين تعالج من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف، بعد التأكد من كونها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه به في حالة تلبس.

وتجدر الإشارة ، كما أوضح البلاغ، إلى أن آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، إذ أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر، يؤكد ذات البلاغ، موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.

وفي هذا الصدد أعدت رئاسة النيابة العامة وصلة إشهارية للتعريف بالخط المباشر مدتها حوالي 48 ثانية ستعمم ابتداء من يومه الإثنين 14 ماي الجاري.