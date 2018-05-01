 عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة | بوليتيك

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة

حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش | حوادث و حقوق

حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش

في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا | حوادث و حقوق

في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة | مجتمع

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات

بالصورة...ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي ريدوان يحل بأكادير ويبرم صفقة وصلة إشهارية لترويج المدينة بمونديال روسيا | صحافة

بالصورة...ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي "ريدوان" يحل بأكادير ويبرم صفقة وصلة إشهارية لترويج

شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص كان يشهر سكينا ويتلفظ بتهديدات وعبارات غير مفهومة | مجتمع

شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص كان يشهر سكينا ويتلفظ بتهديدات وعبارات غير

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 16:36 عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية | بوليتيك
عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
كر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي

شـــوف تيفي:و م ع

 

كر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لنادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو بريغاد قائد الحامية العسكرية للرباط -سلا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والجنرال دو ديفيزيون محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد العلوي بوحاميد مفتش القوات الملكية الجوية، والكونتر -أميرال مصطفى العلمي مفتش البحرية الملكية.

حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الدستورية، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني ومديرو الدواوين الملكية، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية بين فرق مدنية وعسكرية.

وقد أقيم نفس الحفل على مستوى تشكيلات المنطقة الجنوبية ووحدات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الأمير مولاي رشيد الملك مأدبة غد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة | بوليتيك

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات''

هذه هي المرأة الجاسوسة التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية | بوليتيك

هذه هي المرأة '' الجاسوسة '' التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عصام سرحان:الهدف ديالي كان من المشاركة فذو فويس ننشر الطرب الأندلسي عبر العالم و الحمد الله منين توفقت | بــووز
منذ 40 دقيقة

عصام سرحان:الهدف ديالي كان من المشاركة فذو فويس ننشر الطرب الأندلسي عبر العالم و الحمد الله منين توفقت

جـــمهور مدينة فاس يتفاعل بشكل رائع مع دنيا باطما وهذا ما قالته عن تكريمها | خارج البلاطو

جـــمهور مدينة فاس يتفاعل بشكل رائع مع دنيا باطما وهذا ما قالته عن تكريمها

حمزة لبيض يستقبل نجم ذو فويس عصام سرحان بالحليب و التمر | الأخبار

حمزة لبيض يستقبل نجم ذو فويس عصام سرحان بالحليب و التمر

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل | خارج البلاطو

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل

﻿

آخر المستجدات

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

تخليد الذكرى الـ 62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف جهات المملكة

حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش | حوادث و حقوق

حصري...توقيف سيدة على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وحجز حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش

في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا | حوادث و حقوق

في عز شعبان وقبل أيام من رمضان.. فضيحة تهز ضواحي مراكش: شخص حاول يغتاصب بنت ختو المعاقة ذهنيا

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.