عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية ﻿

كر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي

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كر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لنادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو بريغاد قائد الحامية العسكرية للرباط -سلا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والجنرال دو ديفيزيون محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد العلوي بوحاميد مفتش القوات الملكية الجوية، والكونتر -أميرال مصطفى العلمي مفتش البحرية الملكية.

حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الدستورية، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني ومديرو الدواوين الملكية، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية بين فرق مدنية وعسكرية.

وقد أقيم نفس الحفل على مستوى تشكيلات المنطقة الجنوبية ووحدات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها