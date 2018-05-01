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المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات''

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 16:07 المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك
المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات''
كذب المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف ''توفيق بوعشرين''، ما تم تداوله من معطيات، تفيد أن هيئة الدفاع عن المتهم ، حققت انتصارا خلال الجلسة السرية الماضية، بعد

''شوف تيفي''

 

كذب المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف ''توفيق بوعشرين''، ما تم تداوله من معطيات، تفيد أن هيئة الدفاع عن المتهم ، حققت انتصارا خلال الجلسة السرية الماضية، بعد كشفها عن وجود تناقضات بين تصريحات المشتكيتين ''خ.ج'' ون.ل'' أمام القاضي بوشعيب فريح وما صرحن به بمحاضر الضابطة القضائية.

وأكد الهيني لـ ''شوف تيفي''، يومه الإثنين، أن ما يروج ويسوق على لسان المتهم بخصوص وجود تناقضات صارخة في تصريحات ''خ.ج''، هو كاذب ولا أساس له من الصحة ولا يوجد إلا في مخيلة ''المتهم''، مشددا على أن تصريحات ''خ.ج'' خلال الجلسة الماضية، تطابقت مع الأقوال التي أدلت بها أمام الضابطة القضائية.

وفي رده على المعطيات المتداولة من هيئة الدفاع عن بوعشرين والتي تفيد أن المشتكية ''ن.ح''، تناقضت هي الأخرى في تصريحاتها أمام القاضي بوشعيب فريح وما صرحت به أمام الضابطة القضائية بخصوص تعرضها للاغتصاب قبل عملها بديوان وزارة السياحة وليس بعد عملها به كما صرحت بالمحاضر، أكد الهيني، أن ما صرحت به ''ن.ل''، كان متطابقا مع المحاضر ، مشيرا إلى أن تصريحات الضحيتين، كانت متطابقة مع محاضر الضابطة القضائية وكانت تلقائية وعفوية وأكدت بالدليل الملموس صحة أقوالهما وثبوت جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر في حق المتهم.

وشدد الهيني على أن المتهم توفيق بوعشرين، يحاول تزوير حقيقة ما جرى خلال الجلسة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة مسجلة كاملة بمحضر الجلسة، والمشتكيتان صرحتا بكل تلقائية وعفوية بما تعرضتا له من اغتصاب واتجار بالبشر.

وقال الهيني: '' إن المتهم وبعدما كشفت الضحيتان وجهه الحقيقي .. يحاول يائسا ترويج مغالطات لا توجد إلا في مخيلته بل هو الذي ظهر شاردا بإنكاره أمام وسائل الإثبات المقدمة من الضحايا''.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة محاكمة ''توفيق بوعشرين''، والتي ستجرى أطوارها السرية، يومه الإثنين 14 ماي، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، من المنتظر أن تكون ساخنة ، حيث سيتم مواصلة الاستماع لباقي المشتكيات والمصرحات.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين محمد الهيني الضابطة القضائية المشتكيتان

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