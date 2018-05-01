ضربة قوية للملف المغربي ... إنفانتينو يعتمد على التصويت الإلكتروني لاستضافة مونديال 2026 ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، سيعتمد على تقنية التصويت الإلكتروني، خلال مرحلة التصويت على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة

شوف سبور

كشفت مصادر موثوق بها، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، سيعتمد على تقنية التصويت الإلكتروني، خلال مرحلة التصويت على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية، يوم 13 يونيو المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه التقنية الإلكترونية ، هي سيف ذو حدين، حيث لن يتمكن أي أحد أن يتعرف من صوت له أو من صوت ضده، إضافة الى أنها لا تتسم بالشفافية ونتائجها غير مضمونة تماماً، مما يؤكد أن السويسري جاني إنفانتينو، ينحاز للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي لن تدعم الملف الأمريكي من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2026.

وأضافت نفس المصادر، أن الملف المغربي لن يواجه خطر الاقصاء قبل المرور للتصويت، رغم حصوله على تنقيط غير جيد من طرف لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويذكر أن الملف المغربي يحتاج إلى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم "مونديال 2026".