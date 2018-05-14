بالصورة...ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي "ريدوان" يحل بأكادير ويبرم صفقة وصلة إشهارية لترويج المدينة بمونديال روسيا ﻿

حل يوم أمس الأحد ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي ''ريدوان'' بمدينة أكادير وعقد لقاء خاصا مع عدد من المسؤولين بالمدينة أبرم من خلاله عقدا تقوم بموجبه الشركة بإنتاج وصلة إشهارية مدتها دقيقة بمبلغ وصل

شوف تيفي:أكادير

حل يوم أمس الأحد ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي "ريدوان" بمدينة أكادير وعقد لقاء خاصا مع عدد من المسؤولين بالمدينة أبرم من خلاله عقدا تقوم بموجبه الشركة بإنتاج وصلة إشهارية مدتها دقيقة بمبلغ وصل لـ 400 مليون سنتيم ، سيروج من خلالها لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا هذا الصيف.

وأكد مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، أن هذا الفيديو الدعائي الذي سيسوق لمدينة الانبعاث كوجهة سياحية تتوفر على مجموعة من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية، سيجرى عرضه إلى جانب مونديال روسيا، فإنه سيبث كذلك بمجموعة من كبريات القنوات الرياضية العالمية المعروفة، وهو ما سيعطي لأكادير دفعة نوعية من أجل استقطاب أعداد كبيرة من السياح الأجانب في مستقبل الأيام لزيارة المدينة ومشاهدة مناظرها الخلابة، خاصة بالضواحي كإيموزار وواد الجنة وتافراوت وتغازوت، وغيرها من المناطق ذات الجذب السياحي وذلك بهدف اجتثات المدينة من الركود والجمود الذي أثر بشكل سلبي على عدد من الحرفيين والمهنيين بالقطاع السياحي، وجعلهم يعلنون إفلاسهم في الآونة الأخيرة.

وأضافت مصادر "شوف تيفي"، أن القيمة المالية لهذه الوصلة الإشهارية، وزع تمويلها بين جماعة أكادير التي ساهمت بمبلغ 100 مليون سنتيم والمكتب الوطني للسياحة بمبلغ 200 مليون سنتيم والمجلس الجهوي لسوس بحصة 100 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 400 مليون سنتيم منحت لممثل شركة "ريدوان" عن طريق شيك مالي لبدء إجراءات تصوير الفيديو خلال هذا الأسبوع والذي سيجرى تصويره بعدد من مناطق أكادير.