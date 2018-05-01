سكوب.. هذا جديد واقعة تعرض ابنة ''هيرفي رونار'' مدرب المنتخب المغربي لاعتداء جنسي بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية بباريس، تحقق في هذه اللحظات من يومه الإثنين 14 ماي، مع الشاب المشتبه في تورطه في الاعتداء جنسيا على ''كونديد رونار''، ابنة الفرنسي هيرفي رونار مدرب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية بباريس، تحقق في هذه اللحظات من يومه الإثنين 14 ماي، مع الشاب المشتبه في تورطه في الاعتداء جنسيا على ''كونديد رونار''، ابنة الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى للتحقيق، تشير إلى عدم وجود دليل مادي، يثبت قيام الشاب الموقوف بالاعتداء الجنسي على ''كونديد رونار''، مشيرا إلى أن شكاية هذه الأخيرة ما تزال مجرد أقاويل ولا وجود لأي دليل يمكن الاعتماد عليه لإدانة الموقوف.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشرطة الفرنسية، اعتقلت الشاب المشتبه به، صباح يومه الإثنين، مباشرة بعد وصوله من باريس قادما من منطقة ''فيدجي'' والتي يتم بها تصوير مشاهد برنامج الواقع '' Koh Lanta''، مشيرا إلى أن مكتب المحامي ''هيرفي تميم'' الذي يعد من أشهر المحامين الفرنسيين المتخصصين في قضايا الاعتداء الجنسي، تكلف بالدفاع عن ابنة ''هيرفي رونار''.