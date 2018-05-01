 هذه هي المرأة '' الجاسوسة '' التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب | ثقافة و فنون

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة | مجتمع

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات

بالصورة...ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي ريدوان يحل بأكادير ويبرم صفقة وصلة إشهارية لترويج المدينة بمونديال روسيا | صحافة

بالصورة...ممثل شركة الموزع والمنتج العالمي "ريدوان" يحل بأكادير ويبرم صفقة وصلة إشهارية لترويج

شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص كان يشهر سكينا ويتلفظ بتهديدات وعبارات غير مفهومة | مجتمع

شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص كان يشهر سكينا ويتلفظ بتهديدات وعبارات غير

هذه هي المرأة الجاسوسة التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية | بوليتيك

هذه هي المرأة '' الجاسوسة '' التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎ | حوادث و حقوق

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

هذه هي المرأة '' الجاسوسة '' التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 14:57 هذه هي المرأة الجاسوسة التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية | بوليتيك
هذه هي المرأة '' الجاسوسة '' التي أنهت العلاقات المغربية الإيرانية
ضربة قوية ومحكمة وفي مقتل تلك التي وجهها ناصر بوريطة للبوليساريو ولإيران والجزائر، ثلاثي الشر هذا الذي وقف وراء خطة احتضان حزب الله للعناصر الانفصالية بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية

شوف تيفي

 

ضربة قوية ومحكمة وفي مقتل تلك التي وجهها ناصر بوريطة للبوليساريو ولإيران والجزائر، ثلاثي الشر هذا الذي وقف وراء خطة احتضان حزب الله للعناصر الانفصالية بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية وتقديم الغطاء السياسي والدعم العملياتي بسرية تامة في مخبأ سري مستأجر من قبل سيدة جزائرية الجنسية تدعى ''د.ب'' وهي متزوجة من قيادي في حزب الله الموالي لإيران، هذه السيدة هي في واقع الأمر جاسوسة تم استخدامها بحكم علاقات زوجها النافذة في صفوف التنظيم الشيعي لاستقطاب كوادر عسكرية من تنظيم حسن نصر الله إلى التراب الجزائري، وسهرت على تنظيم لقاءات بينهم وبين قياديين في جبهة البوليساريو في بيتها الذي استأجرته في وسط العاصمة الجزائر كغطاء لعملياتها المشبوهة... تحركات الجاسوسة الجزائرية وخطواتها كانت محسوبة بدقة من قبل أمير الموسوي المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية بالجزائر، وبمباركة من الجزائر التي كانت تضمن التغطية لتلك اللقاءات، كما ظلت قيادة حزب الله تتعامل معها كعضو نشيط وعميلة اتصال ناجحة في مهامها، حيث مكنت اللقاءات التي عقدت في بيتها من تحقيق اتفاق عسكري بين حزب الله والبوليساريو يقضي بتدريب العناصر الانفصالية على حرب الخنادق وعلى الصواريخ المضادة للطائرات، وحرب العصابات الخاطفة، مما مكن البوليساريو من تكوين عسكري ومن تقنيات بناء الأنفاق وحتى من صواريخ مضادة للطائرات... وهي الحقائق التي قدمها ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي للمسؤولين الإيرانيين ووقفوا أمامها مشدوهين لأنهم لم يجدوا أي رد لدقة المعلومات وصحتها.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الجاسوسة ايران قطع العلاقات بوريطة حوار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات''

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

أول تصــريح لوالدة نجم ذوفويس عصام سرحان..ولدي شرفنا و شرف المغرب كامل

بالزغاريت و الصلاة و السلام مغاربة استقبلو نجم ذو فويس المغربي عصام سرحان بمطار سلا | خارج البلاطو

بالزغاريت و الصلاة و السلام مغاربة استقبلو نجم ذو فويس المغربي عصام سرحان بمطار سلا

أول تصريح لنجم ذو فويس المغربي عصام سرحان بعد وصوله إلى المغرب..كنشكر المغاربة كاملين | خارج البلاطو

أول تصريح لنجم ذو فويس المغربي عصام سرحان بعد وصوله إلى المغرب..كنشكر المغاربة كاملين

لقطة اليوم..تزامنا مع ماراطون أكادير..شوفو أشنو دار ثور هائج | بــووز

لقطة اليوم..تزامنا مع ماراطون أكادير..شوفو أشنو دار ثور هائج

﻿

آخر المستجدات

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

حصري..سعد لمجرد عاد للمغرب

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة | مجتمع

النيابة العامة تطلق خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية | بوليتيك

عــاجل: الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات بخصوص المشتكيات | بوليتيك

المحامي الهيني يرد على دفاع مدير يومية أخبار اليوم: ''بوعشرين يحاول يائسا ترويج أكاذيب ومغالطات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.