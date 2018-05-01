 محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا ﻿
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محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

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محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 14:41 محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل
محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا
في محاولة يائسة من دفاع بوعشرين المتابع بتهم جنس واغتصاب موثقة بالصوت والصورة في 51 شريط فيديو، سعى محامو ناشر مجموعة ''أخبار اليوم المغربية''، إلى ترويج الأكاذيب بخصوص ضحايا بوعشرين،

شــــوف تيفي:

 

في محاولة يائسة من دفاع بوعشرين المتابع بتهم جنس واغتصاب موثقة بالصوت والصورة في 51 شريط فيديو، سعى محامو ناشر مجموعة "أخبار اليوم المغربية"، إلى ترويج الأكاذيب بخصوص ضحايا بوعشرين، من خلال التسويق لانتصارات مزعومة لهذا الأخير في جلسة يوم الجمعة الماضي على حساب المشتكيات من عنفه الجنسي، وضمنهن متزوجة مارس عليها ساديته وهي حامل في شهرها التاسع، حيث روجت هيئة الدفاع عن الصحفي المتهم، لمعلومات غير صحيحة تفيد أن خلود الجابري ونعيمة الحروري، سقطتا في تناقضات صارخة في تصريحاتهن لهيئة المحكمة، باعتبار أن الضحية الأولى قالت بأن توفيق بوعشرين اغتصبها خمس مرات ولم يتحرش بها فقط كما ادعت في محاضر الشرطة القضائية، في الوقت الذي روجت هيئة الدفاع لأكذوبة أخرى تفيد أن نعيمة الحروري ضمنت وظيفة في ديوان التجمعية لمياء بوطالب بعد اتهامها لبوعشرين بالاغتصاب داخل مكتبه، وليس العكس.

هذه الأكاذيب التي تعكس في عمقها، حقيقة اليأس الذي بدأ يتوغل لنفسية محامي بوعشرين المطوق بتهم ثقيلة مثبتة بالدلائل المرئية والمسموعة، خصوصا بعد تلويح هيئة المحكمة بالشروع في بث تفاصيلها المقززة، (هذه الأكاذيب) يأتي الترويج لها لتفنيد الحقائق الراسخة التي وردت في الإعترافات المدونة في محاضر الشرطة القضائية والتي تأكدت في تصريحاتهن خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة بوعشرين، والتي تفيد أن خلود الجابري تتحدث في سرد واقعتها مع المتهم، عن محاولة اغتصاب وليس شيئا أخر، فيما تفيد نعيمة الحروري أن حادثة اغتصابها من طرف بوعشرين، قد تمت داخل مكتبه بعد اشتغالها بديوان لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وليس قبل ذلك كما يدعي دفاع بوعشرين الذي يسعى لطمس هذه الحقائق من خلال ترويجه للأكاذيب بخصوص الضحايا

 

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين دفاع إسرائيل أكاذيب خلود الجابري

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