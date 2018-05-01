رونالدو يواجه عقوبة حبسية بعد اتهامه بارتكاب 4 جرائم ﻿

كشفت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتهم في قضية التهرب من تسديد الضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل، يسعى لتسوية القضية مع

"شوف سبور"

كشفت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتهم في قضية التهرب من تسديد الضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل، يسعى لتسوية القضية مع هيئة الضرائب الإسبانية.

وذكرت صحيفة إلـ كونفيدينسيال، أن "المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق كي يتجنب اللاعب عقوبة السجن".



وأضافت الصحيفة أن "الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون يورو".

وفي المقابل، وفقاً لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن.

ويذكر أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.