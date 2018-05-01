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عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 14:07 عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي | دولي
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين، قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي إلى 37 شهيدا، وإصابة 1700 شخص، برصاص المحتل الإسرائيلي بقطاع غزة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''إذاعة صوت فلسطين'' .

"شوف تيفي"

 

ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين، قبل قليل من يومه الإثنين 14 ماي إلى 40 شهيدا، وإصابة 2000 شخص، برصاص المحتل الإسرائيلي بقطاع غزة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "إذاعة صوت فلسطين" .

وأكد الموقع الفلسطيني أن منطقتي شرق رفح وبيت حانون، تعرفان في هذه اللحظات، قصفا مدفعيا، يستهدف الفلسطينيين المحتجين، على نقل السفارة الأمريكية إلى فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة الأولى، كانت تشير إلى استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وإصابة 512 آخرين، خلال مشاركتهم في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رصاص الشريط الحدودي الفلسطيني قطاع غزة استشهاد

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