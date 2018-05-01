 ''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎ | حوادث و حقوق

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي | دولي

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب مذبحة رهيبة في غزة | دولي

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب ''مذبحة رهيبة'' في غزة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي | دولي

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 13:46 أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد
''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح
لم تتمكن شركة ''ميد زيد'' من إنجاح مشروع أكروبوليس، الذي راهن عليه العديد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي بالبلاد منذ الشروع في إنجازه سنة 2009، بسبب الإهمال وعدم تتبع هذا المشروع

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

لم تتمكن شركة ''ميد زيد'' من إنجاح مشروع أكروبوليس، الذي راهن عليه العديد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي بالبلاد منذ الشروع في إنجازه سنة 2009، بسبب الإهمال وعدم تتبع هذا المشروع الملكي الهام.

وكان مشروع أكروبوليس المنجز على مساحة 580 هكتارا ضواحي مدينة مكناس، قد تم بشراكة بين شركة ''ميد زيد''، والعديد من الوزارات والمؤسسات ''الفلاحة والصيد البحري، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة والتيكنولوجيا الحديثة، وولاية جهة مكناس- تافيلالت..''

وقد عزا مختلف المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والفلاحي بالمنطقة فشل هذا المشروع إلى غياب محاورين محليين، وارتفاع ثمن العقار، وضعف الشركة المذكورة في إعداد استراتيجية ناجعة لتسويق المشروع وطنيا ودوليا والتعريف بآفاقه ومميزاته، حيث لم تتجاوز المساحة المستغلة في هذا المشروع 30% من المساحة الكلية المرصودة للمشروع، رغم المميزات الاستراتيجية والطبيعية للمنطقة، وقربها من الطريق السيار المؤدي إلى الرباط وفاس.

هذا، وقد طالبت بعض الهيئات المدنية والحقوقية في اتصالها ب ''شوف تيفي'' بفتح تحقيق في الموضوع حول عطالة وبطء هذا المشروع والورش الملكي الكبير، خصوصا وارتفاع منسوب البطالة وسط شباب المنطقة من حملة الشهادات والدبلومات المهنية المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية التي لها علاقة بالمشروع المذكور. 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب مشروع مكناس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نجيب بوليف يعطي انطلاقة عدد من المشاريع بمدينة ورزازات | اقتصاد

نجيب بوليف يعطي انطلاقة عدد من المشاريع بمدينة ورزازات

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى | اقتصاد

بالأرقام.. شوفو التجاري وفا بنك أشنو دار للمقاولات الصغرى

بالصور.. حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة | اقتصاد

بالصور.. حريق داخل قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة طنجة

سياش بنك يطلق خدمة إلكترونية جديدة وي باي وهذه هي تفاصيلها | اقتصاد

''سياش بنك'' يطلق خدمة إلكترونية جديدة ''وي باي'' وهذه هي تفاصيلها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

زينب عبيد ..ها علاش مكنقدرش ندير السبور فرمضان | خارج البلاطو
منذ 53 دقيقة

زينب عبيد ..ها علاش مكنقدرش ندير السبور فرمضان

شــاب مغربي بطل في جيت سكي عطاه الملك كريمة فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه | حالة خاصة

شــاب مغربي بطل في ''جيت سكي'' عطاه الملك ''كريمة'' فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية | خارج البلاطو

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس | روبورتاج

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس

﻿

آخر المستجدات

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا | إعلام وتواصل
منذ 18 دقيقة

محاولة يائسة لطمس الحقيقة.. دفاع بوعشرين يروج الأكاذيب بخصوص الضحايا

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎ | حوادث و حقوق

شاهـــــــد بالفيديو | أول فيديو لحظة توقيف خلية إرهابية بأربعة مدن مغربية‎

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي | دولي

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى40 قتيلا وإصابة 2000 شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.