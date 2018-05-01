''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح ﻿

لم تتمكن شركة ''ميد زيد'' من إنجاح مشروع أكروبوليس، الذي راهن عليه العديد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي بالبلاد منذ الشروع في إنجازه سنة 2009، بسبب الإهمال وعدم تتبع هذا المشروع

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

لم تتمكن شركة ''ميد زيد'' من إنجاح مشروع أكروبوليس، الذي راهن عليه العديد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي بالبلاد منذ الشروع في إنجازه سنة 2009، بسبب الإهمال وعدم تتبع هذا المشروع الملكي الهام.

وكان مشروع أكروبوليس المنجز على مساحة 580 هكتارا ضواحي مدينة مكناس، قد تم بشراكة بين شركة ''ميد زيد''، والعديد من الوزارات والمؤسسات ''الفلاحة والصيد البحري، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة والتيكنولوجيا الحديثة، وولاية جهة مكناس- تافيلالت..''

وقد عزا مختلف المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والفلاحي بالمنطقة فشل هذا المشروع إلى غياب محاورين محليين، وارتفاع ثمن العقار، وضعف الشركة المذكورة في إعداد استراتيجية ناجعة لتسويق المشروع وطنيا ودوليا والتعريف بآفاقه ومميزاته، حيث لم تتجاوز المساحة المستغلة في هذا المشروع 30% من المساحة الكلية المرصودة للمشروع، رغم المميزات الاستراتيجية والطبيعية للمنطقة، وقربها من الطريق السيار المؤدي إلى الرباط وفاس.

هذا، وقد طالبت بعض الهيئات المدنية والحقوقية في اتصالها ب ''شوف تيفي'' بفتح تحقيق في الموضوع حول عطالة وبطء هذا المشروع والورش الملكي الكبير، خصوصا وارتفاع منسوب البطالة وسط شباب المنطقة من حملة الشهادات والدبلومات المهنية المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية التي لها علاقة بالمشروع المذكور.