بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 1330 قرصا من مخدر

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 1330 قرصا من مخدر الإكستازي بحوزة شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والإكراه البدني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 52 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، بمحطة السكة الحديدية خلال محاولته تهريب أقراص الإكستازي في اتجاه مدينة برشيد، كما تم العثور بحوزته على لفافة من مخدر الكوكايين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية بهدف مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.