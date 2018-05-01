 بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب مذبحة رهيبة في غزة | دولي

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب ''مذبحة رهيبة'' في غزة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي | دولي

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة

شاهد بالفيديو .. المحلل الإيطالي الشهير يعترف بأداء المهدي بنعطية ويعتبره من أفضل المدافعيين في إيطاليا | بووز

شاهد بالفيديو .. المحلل الإيطالي الشهير يعترف بأداء المهدي بنعطية ويعتبره من أفضل المدافعيين في

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش | مجتمع

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 13:18 بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع
بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 1330 قرصا من مخدر

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 1330 قرصا من مخدر الإكستازي بحوزة شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والإكراه البدني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 52 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، بمحطة السكة الحديدية خلال محاولته تهريب أقراص الإكستازي في اتجاه مدينة برشيد، كما تم العثور بحوزته على لفافة من مخدر الكوكايين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية بهدف مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإكستازي الحراسة النظرية النيابة العامة المخدرات المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش | مجتمع

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش

هام للمغاربة..مواعيد حلول رمضان إلى غاية سنة 2048..وهذا عدد السنوات التي سننتظر فيها عودته في الصيف+صور | مجتمع

هام للمغاربة..مواعيد حلول رمضان إلى غاية سنة 2048..وهذا عدد السنوات التي سننتظر فيها عودته في الصيف+صور

وجدو راسكم:قبل ثلاثة أيام من رمضان..طقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع

وجدو راسكم:قبل ثلاثة أيام من رمضان..طقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين

صادم..شخص عريان تلحف العلم الوطني وبدا كيصرخ وسط أشهر حي بمدينة مراكش | مجتمع

صادم..شخص عريان تلحف العلم الوطني وبدا كيصرخ وسط أشهر حي بمدينة مراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاب مغربي بطل في جيت سكي عطاه الملك كريمة فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه | حالة خاصة
منذ 19 دقيقة

شــاب مغربي بطل في ''جيت سكي'' عطاه الملك ''كريمة'' فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية | خارج البلاطو

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس | روبورتاج

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس

من طــرائف سلمى رشيد في رمضان..هاشنو كنت كاندير منين مكنتش كنقدر نْصــــوم رمضان | خارج البلاطو

من طــرائف سلمى رشيد في رمضان..هاشنو كنت كاندير منين مكنتش كنقدر نْصــــوم رمضان

﻿

آخر المستجدات

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد
منذ 4 دقائق

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب مذبحة رهيبة في غزة | دولي

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب ''مذبحة رهيبة'' في غزة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.