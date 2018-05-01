 عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب مذبحة رهيبة في غزة | دولي

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب ''مذبحة رهيبة'' في غزة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي | دولي

عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيسها

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة

شاهد بالفيديو .. المحلل الإيطالي الشهير يعترف بأداء المهدي بنعطية ويعتبره من أفضل المدافعيين في إيطاليا | بووز

شاهد بالفيديو .. المحلل الإيطالي الشهير يعترف بأداء المهدي بنعطية ويعتبره من أفضل المدافعيين في

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش | مجتمع

عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 12:52 عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون
عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة
قامت الشرطة الفرنسية، باعتقال، المشتبه به في الاعتداء جنسيا على ''كونديد رونار'' ابنة الفرنسي مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الإثنين.

"شوف تيفي"

 

قامت الشرطة الفرنسية، باعتقال، المشتبه به في الاعتداء جنسيا على "كونديد رونار" ابنة الفرنسي مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الإثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "كونديد رونار"، حلت بشكل سري ظهر أمس الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس، على متن طائرة تابعة لشركة "إير فرانس"، ووجدت في استقبالها والدتها التي حلت هي الأخرى بفرنسا قادمة من الكوت ديفوار.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الفرنسي "هيرفي رونار"، رافق ابنته خلال رحلتها إلى فرنسا، مشيرة إلى أن محاميا تكلف بالدفاع عنها ومتابعة الشكاية التي تقدمت بها في حق زميل لها ببرنامج الواقع " Koh Lanta".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هيرفي رونار الاعتداء الجنسي فرنسية كونديد رونار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان | ثقافة و فنون

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان

بالصور.. عمل جديد يجمع لاغتيست وألريما بعد أغنيته على المنتخب المغربي | ثقافة و فنون

بالصور.. عمل جديد يجمع ''لاغتيست'' و''ألريما'' بعد أغنيته على المنتخب المغربي

بالفيديو: رابور مغربي يغني للمصري محمد صلاح | ثقافة و فنون

بالفيديو: ''رابور'' مغربي يغني للمصري محمد صلاح

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاب مغربي بطل في جيت سكي عطاه الملك كريمة فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه | حالة خاصة
منذ 18 دقيقة

شــاب مغربي بطل في ''جيت سكي'' عطاه الملك ''كريمة'' فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية | خارج البلاطو

صفاء و هناء..كندوزو رمضان فالكُوزينة وها علاش تْــعطلنا فتنزيل الأغنية

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس | روبورتاج

حصــري و بالفيديو..بعد سنتين من الإصلاحات..أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء في حلة جديدة وهاشحال خسرو عليها ديال الفلوس

من طــرائف سلمى رشيد في رمضان..هاشنو كنت كاندير منين مكنتش كنقدر نْصــــوم رمضان | خارج البلاطو

من طــرائف سلمى رشيد في رمضان..هاشنو كنت كاندير منين مكنتش كنقدر نْصــــوم رمضان

﻿

آخر المستجدات

أكروبوليس.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح | اقتصاد
منذ 4 دقائق

''أكروبوليس''.. ورش ملكي كبير بمكناس في مهب الريح

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب مذبحة رهيبة في غزة | دولي

عــاجل:الحكومة الفلسطينية تتهم اسرائيل بارتكاب ''مذبحة رهيبة'' في غزة

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة | مجتمع

بمساعدة الديستي: رجال الحموشي يسقطون أحد تجار القرقوبي بطنجة

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.