عاجل.. اعتقال المتورط في الاعتداء الجنسي على ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار+تطورات جديدة ﻿

قامت الشرطة الفرنسية، باعتقال، المشتبه به في الاعتداء جنسيا على ''كونديد رونار'' ابنة الفرنسي مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الإثنين.

"شوف تيفي"

قامت الشرطة الفرنسية، باعتقال، المشتبه به في الاعتداء جنسيا على "كونديد رونار" ابنة الفرنسي مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الإثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "كونديد رونار"، حلت بشكل سري ظهر أمس الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس، على متن طائرة تابعة لشركة "إير فرانس"، ووجدت في استقبالها والدتها التي حلت هي الأخرى بفرنسا قادمة من الكوت ديفوار.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الفرنسي "هيرفي رونار"، رافق ابنته خلال رحلتها إلى فرنسا، مشيرة إلى أن محاميا تكلف بالدفاع عنها ومتابعة الشكاية التي تقدمت بها في حق زميل لها ببرنامج الواقع " Koh Lanta".