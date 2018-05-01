دولي مغربي ضمن أبرز اللاعبين الغائبين عن مونديال 2018 ﻿

سيعرف مونديال روسيا 2018، غياب 8 لاعبين يعتبرون من الركائز الأساسية للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال ، ويتواجد من بينهم الدولي المغربي زهير فضال، مدافع فريق ريال بيتيس، الذي خضع لعملية جراحية

شوف سبور

سيعرف مونديال روسيا 2018، غياب 8 لاعبين يعتبرون من الركائز الأساسية للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال ، ويتواجد من بينهم الدولي المغربي زهير فضال، مدافع فريق ريال بيتيس، الذي خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة ، بعد إصابته في احدى مباريات الدوري الاسباني.

وتضم قائمة الغائبين عن العرس الكروي العالمي بداعي الإصابة، كلا من النجم التونسي يوسف لمساكني، وحارس مرمى منتخب مصر أحمد الشناوي، إضافة إلى الدولي الإنجليزي أوكسليد تشمبرلين، والمدافع الفرنسي لوران كوشيلني، والدولي البرتغالي دانيلو بيريرا، والبرازيلي داني ألفيس، والمهاجم الروسي ألكسندر كوكورين.

و تضم لائحة اللاعبين المهددين بالغياب عن المونديال الروسي إذا لم يتمكنوا من التعافي في الوقت المناسب كلا من، الأرجنتينيين سيرخيو أغويرو ولوكاس بيليا، والفرنسيين بنجامان مندي وكينغسلي كومان، والمهاجم البلجيكي ميشي باتشواي، والدولي الإنجليزي آدم لالانا، إضافة إلى 4 لاعبين ألمان هم مانويل نوير، ومسعود أوزيل، وجيروم بواتينغ، وإيمري تشان.

ويذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا، ستجرى بين 14 يونيو و15 يوليو.