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عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 12:15 عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي | دولي
عاجل.. دفاعا عن القدس: استشهاد 16 فلسطينيا برصاص المحتل الإسرائيلي
استشهد 16 فلسطينيا قبل قليل من يوم الإثنين 14 ماي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وإصابة 512 آخرين، خلال مشاركتهم في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني، ونقل السفارة

"شوف تيفي"

 

استشهد 16 فلسطينيا قبل قليل من يوم الإثنين 14 ماي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وإصابة 512 آخرين، خلال مشاركتهم في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين.

وأشارت المصادر ذاتها أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أعلنت عن إصابة 6 من الصحافيين المحليين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على طول الشريط الحدودي منذ صباح اليوم.

 

 

‫شوف تيفي

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