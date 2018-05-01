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عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 11:21 عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش | مجتمع
عاجل.. قبل أيام من رمضان: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة والدرويش
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم ''داعش'' من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب،

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش)، وذلك في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات الأولية أظهرت أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر "الداعشي"، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

كما أظهر البحث الأولي، يضيف البلاغ، بأن بعض المشتبه بهم تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.

وأشار إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى بذلة عسكرية وكتب تمجد للفكر المتطرف، مضيفا أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



 

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المغرب شوف تيفي البلاغ وزارة الداخلية الدرويش الدار البيضاء تنظيم داعش

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