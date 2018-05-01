عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بمحاولة سيدة حامل وأختها الانتحار بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة محاولة سيدة حامل وأختها الانتحار من خلال الرمي بنفسيهما من الطابق الأول لمنزل يوجد بحي التشارك بالبيضاء، يومه الأحد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فصولها، جرت بمنزل أسرة الزوجة،

"شوف تيفي"

في جديد واقعة محاولة سيدة حامل وأختها الانتحار من خلال الرمي بنفسيهما من الطابق الأول لمنزل يوجد بحي التشارك بالبيضاء، يومه الأحد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فصولها، جرت بمنزل أسرة الزوجة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة دخلت في نقاش حاد مع زوجها وأفراد من أسرته بسبب رفضها العودة إلى منزل الزوجية، لتقوم في غفلة من الجميع برمي نفسها.

وأضاف المصدر أن أخت السيدة الحامل، وبعد مشاهدة أختها وهي ترمي نفسها، قررت هي الأخرى محاولة الانتحار بنفس الطريقة ما أثار صدمة جميع الحاضرين لهذه الواقعة الخطيرة.

وأشار ذات المصدر أن الزوجة ونظرا لخطورة حالتها فقد تم نقلها إلى مستشفى ابن رشد، بينما تلقت اختها الإسعافات وانتقلت إلى دائرة أمنية للاستماع لها في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.





