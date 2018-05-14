هام للمغاربة..مواعيد حلول رمضان إلى غاية سنة 2048..وهذا عدد السنوات التي سننتظر فيها عودته في الصيف+صور ﻿

كشف الباحث المناخي السعودي زياد الجهني أن العام الحالي سيكون فيه شهر رمضان المبارك في فصل الربيع، وذلك بعد 10 سنوات صام المسلمون فيها صيفاً، وسيكون في الشتاء بعد 7 سنوات ولن يعود للصيف إلا بعد 24 سنة

''شوف تيفي''

كشف الباحث المناخي السعودي زياد الجهني أن العام الحالي سيكون فيه شهر رمضان المبارك في فصل الربيع، وذلك بعد 10 سنوات صام المسلمون فيها صيفاً، وسيكون في الشتاء بعد 7 سنوات ولن يعود للصيف إلا بعد 24 سنة مقبلة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''سبق'' السعودي يومه الإثنين، فقد أشار الجهني إلى أن فصل الربيع أجواؤه تميل للحرارة عادة، ولكن لا يقارن بحرارة الصيف اللاهبة، مضيفاً أن عامنا الحالي 1439 والمقبل 1440 ستكون أجواء رمضان فيهما معتدلة وتميل للحرارة، ولكن بعدها تبدأ الأجواء الباردة وسيكون رمضان موسم أمطار.

وأضاف الجهيني أن ''ساعات الليل في شهر رمضان بدأت بالزيادة وسوف تستمر كل عام حتى تصل لذروتها بعد 9 سنوات بـ 14ساعة، ويكون الليل طويلاً وفرصة للاستزادة من العبادة والقيام والاستغفار''، مضيفا: ''من هذا العام بمشيئة الله سوف نفطر على صوت الرعد وقطرات المطر وبعد 7 إلى 9 سنوات ستكون صلاة عيد الفطر أثناء تساقط الثلوج على مناطق شاسعة وهذه سنة الله في الكون''.