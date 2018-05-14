أغلبية مجلس جهة كلميم وادنون تؤكد تشبثها بالرئيس ''بوعيدة'' وتنفي محاولة الانقلاب عليه ﻿

نفى عدد الأعضاء الموالين لرئيس جهة كلميم واد نون الإشاعات التي يروجه لها البعض مؤخرا والتي تفيد عن نيتهم الانقلاب على الرئيس ''عبد الرحيم بوعيدة''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نفى عدد الأعضاء الموالين لرئيس جهة كلميم واد نون الإشاعات التي يروجه لها البعض مؤخرا والتي تفيد عن نيتهم الانقلاب على الرئيس ''عبد الرحيم بوعيدة''.

وأكدوا في بيان لهم، نشره الرئيس ''بوعيدة'' عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن هذه الإشاعات الغرض منها هو النيل من تماسك الأغلبية المسيرة، وبث البلبلة وتشتيت القوى، وتكسير وحدة الصفوف، وفق تعبيرهم.

وشددوا على رفضهم الشامل لكل هذه الإشاعات المغرضة التي تريد النيل من تماسك المجلس، معبرين عن رغبتهم الجامحة في المضي قدما من أجل خدمة الجهة والمنطقة بصفة عامة لكسب رهان التنمية

وأعلنت الأغلبية الموالية للرئيس في ذات البيان عن دعمها القوي واللامشروط لرئيس المجلس، وتشبثها بالمسار الديمقراطي الذي أفرز مجلس جهة كلميم واد نون بكل أجهزته المسيرة، مع رفض أي إشاعة تسعى إلى تغيير الحقائق.

وجدد الأعضاء الموقعون في ختام بيانهم عن عزمهم الاستمرار في الدفاع عن مسيرة التنمية، وتنزيل البرنامج التنموي وفق تصور واضح في إطار الحكامة الجيدة التي يريدها الملك، مع ترحيبهم بكل المبادرات الرامية إلى التقريب بين وجهات النظر بما يخدم مصالح الوطن والمواطن الواد نوني.