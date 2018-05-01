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بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 09:33 وجدو راسكم:قبل ثلاثة أيام من رمضان..طقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية. وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل،

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية. وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى، خلال الظهيرة، غير مستقرة نوعا ما ورعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بالجنوب وبالسواحل الوسطى، غير أنها ستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات والسواحل والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و37 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالواجهة الأطلسية ما بين رأس سيم ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طقس حار مديرية الأرصاد الجوية البحر

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