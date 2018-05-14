أكادير:مداهمة مخبإ سري يكشف عن نشاطات مافيا تهريب نبتة ''الزعيترة'' النادرة وحجز حوالي 9 أطنان+ ''صور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي حجزوا ليلة يوم أمس السبت كميات جد هائلة من نبتة ''الزعيترة'' الطبيعية، والتي جرى ضبطها إثر مداهمة مخبإ سري بمركز جماعة ''اقصري''

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي حجزوا ليلة يوم أمس السبت كميات جد هائلة من نبتة ''الزعيترة'' الطبيعية، والتي جرى ضبطها إثر مداهمة مخبإ سري بمركز جماعة ''اقصري'' إقليم إداوتنان، تتخذه مافيا لتهريب الأعشاب الطبيعية كمخزن لبضاعتها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت هذه العملية التي وصفت بالمهمة بعد توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية، تفيد بتواجد أشخاص يقومون بجلب الأعشاب الطبيعية بشكل غير قانوني وتخزينها داخل ''حوش''، قصد تهريبها نحو مدينة مراكش لإعادة بيعها بأثمنة خيالية لأشخاص آخرين.

وبناء على هذه الإخبارية، أعطت النيابة العامة أوامرها لرجال الدرك الملكي للانتقال لعين المكان ومداهمة المخزن السري، وهي العملية التي أسفرت عن ضبط حوالي 225 كيسا بلاستيكيا من الحجم الكبير مملوء بنبات ''الزعتر''، أي ما يعادل 9 أطنان كانت ستهرب لمدينة مراكش لبيعها.

هذا، وجرى حجز كمية الزعتر وتوجيهها نحو المنطقة الغابوية بإموزار التابعة لإدارة المياه والغابات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رسمي في النازلة، فيما تم توقيف صاحب المخزن للاستماع له، في الوقت الذي تجري فيه الأبحاث عن أشخاص آخرين لهم صلة بمافيا تهريب الأعشاب الطبيعية بالمنطقة.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر جمعوية لقناة ''شوف تيفي''، أن منطقة إداوتنان تعرف انتشارا واسعا لشبكة تهريب النباتات والأعشاب الطبية النادرة، التي تستعمل في التداوي من بعض الأمراض، ويتم استنزافها بشكل رهيب جعل مجموعة من فعاليات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر، وتوجه عددا من النداءات و الشكايات لوالي جهة سوس ماسة، وكذا مسؤولي الإقليم للتدخل العاجل لوقف هذه النشاطات غير القانونية، التي تستهدف الغطاء النباتي لجماعات ودواوير إداوتنان المشهورة بالأعشاب النادرة.