 فيديو لفضيحة وسط الطوبيس يهز الفيسبوك بالمغرب..شخص بلا حشمة بلا حيا تحرش جنسيا بامرأة ووضع عضوه الذكري على مؤخرتها ﻿
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فيديو لفضيحة وسط الطوبيس يهز الفيسبوك بالمغرب..شخص بلا حشمة بلا حيا تحرش جنسيا بامرأة ووضع عضوه الذكري على مؤخرتها

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 02:31 فيديو لفضيحة وسط الطوبيس يهز الفيسبوك بالمغرب..شخص بلا حشمة بلا حيا تحرش جنسيا بامرأة ووضع عضوه الذكري على مؤخرتها | مجتمع
فيديو لفضيحة وسط الطوبيس يهز الفيسبوك بالمغرب..شخص بلا حشمة بلا حيا تحرش جنسيا بامرأة ووضع عضوه الذكري على مؤخرتها
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، جد صادم، يوثق لحظة تحرش شخص بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، جد صادم، يوثق لحظة تحرش شخص بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي.

ويظهر هذا الفيديو الصادم، لحظة قيام شخص بوضع عضوه الذكري بمؤخرة راكبة بحافلة النقل العمومي، حيث قام بالاحتكاك بها لعدة ثواني قبل أن يقضي وطره أمام صدمة بعض الركاب الذين لم يصدقوا ما رأته أعينهم.

وفور تداول هذا الفيديو الصادم الذي نتحفظ عن نشره، طالب النشطاء المصالح الأمنية بالتدخل الفوري، ووضع رجال أمن بحافلات النقل العمومي تكون مهمتهم حماية الركاب والراكبات من المتحرشين والخارجين عن القانون.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقطع فيديو النقل العمومي الطوبيس العضو الذكري

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